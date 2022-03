Oficial: Premier League já não pode ser vista na Rússia

A Premier League anunciou que rescindiu os direitos de transmissão para a Rússia.

A Premier League suspendeu com efeito imediato a transmissão do campeonato inglês na Rússia, na sequência da invasão daquele país à Ucrânia, anunciou esta terça-feira o organismo responsável pela competição.

Os 20 clubes da primeira divisão do futebol inglês reuniram-se hoje e tomaram a decisão, sendo que os três jogos de quinta-feira já não vão poder ser vistos no canal russo Okko Sport, que detém os direitos de transmissão no país.

Além disso, a Premier League anunciou que vai doar um milhão de libras (1,2 milhões de euros, sensivelmente) a uma organização humanitária com vista a ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia.