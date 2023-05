Oficial: Pochettino é o novo treinador do Chelsea

Técnico argentino assina por dois anos, com mais um de opção

Mauricio Pochettino é o novo treinador do Chelsea, informou o clube londrino nas redes sociais, esta segunda-feira.

Em comunicado, os blues confirmaram a chegada do antigo técnico do Tottenham, que assina por dois anos, com mais um de opção.

Pochettino volta, assim, à Premier League, depois de um ano e meio no Southampton e cinco e meio no Tottenham, rival de cidade do Chelsea.

