Oficial: Pirlo é o novo treinador da Sampdória na Série B

Após deixar os turcos do Karagumruk, Andrea Pirlo vai treinar na segunda divisão de Itália

Andrea Pirlo volta a Itália pela mão da Sampdória, para orientar a equipa de Génova na segunda divisão, a Série B.

Pirlo, de 44 anos, já tinha treinado a Juventus e recentemente deixou o comando dos turcos do Karagumruk, a três jornadas do fim do campeonato.

O antigo jogador assina por dois anos e será apresentado amanhã, quarta-feira.