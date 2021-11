Oficial: Pedri, médio do Barcelona, é o Golden Boy de 2021

Médio do Barcelona ganha prestigiado prémio para o melhor jovem sub-21 do futebol europeu

Pedri González, médio do Barcelona, foi eleito Golden Boy de 2021, prémio que reconhece o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa e é atribuído pelo jornal italiano Tuttosport.

O internacional espanhol ficou à frente de outras estrelas, como Gavi (Barcelona), Adeyemi (Salzburgo), Bellingham (Dortmund), Camavinga (Real Madrid), De Ketelaere (Club Brugee), Bryan Gil (Totthenham), Gravenberch (Ajax), Greenwood (United) e Musiala (Bayern), entre outros.

Pedri é o segundo jogador culé a vencer o galardão, depois de Messi, em 2005. Na época passada realizou 73 jogos entre clube e seleção e fez parte do onze ideal do Euro'2020, além de ter sido considerado o melhor jogador jovem do torneio.

O prémio será entregue no dia 15 de dezembro.

Recorde-se que os portugueses Renato Sanches, em 2016, e João Félix, em 2019, venceram o troféu.