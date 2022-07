Oficial: Paulo Fonseca recebe quinto reforço para 22/23

Mohamed Bayo, avançado da Guiné (Conacri), chega do Clermont, onde marcou um total de 36 golos e ofereceu 12 assistências nas duas últimas temporadas

Paulo Fonseca tem novo avançado para atacar a temporada de 2022/2023 com o Lille. O clube francês anunciou a chegada de Mohamed Bayo, proveniente do Clermont.

Nas duas últimas temporadas, Bayo destacou-se no primeiro e no segundo escalão do futebol francês, marcando um total de 36 golos e oferecendo diretamente mais 12.

Bayo sucede a Rémy Cabella, Jonas Martin, Akim Zedadka e Alexsandro Ribeiro como reforços do Lille para 2022/2023.

