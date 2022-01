Oficial: Paulinho está de volta ao Corinthians

Paulinho foi hoje oficializado no Corinthians

Médio brasileiro estava sem clube após uma curta passagem pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, e regressa ao Brasil oito anos depois

Paulinho, internacional brasileiro de 33 anos, foi hoje anunciado como reforço do Corinthians. O médio, que conquistou uma LaLiga e uma Copa Del Rey ao serviço do Barcelona na época 2017/18, chega após uma passagem de apenas dois meses pelos sauditas do Al-Ahli, onde atuou em quatro jogos.

De regresso a um clube onde esteve durante três épocas e protagonizou exibições que, em 2013, levaram o Tottenham a avançar para a sua contratação, Paulinho preferiu olhar para o futuro nas primeiras declarações aos adeptos. "Sou um jogador movido por desafios. Os adeptos lembram-se do Paulinho da primeira passagem, mas quero ser lembrado de 2010 até ao fim do meu ciclo", afirmou.