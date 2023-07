Oficial: Pau Torres deixa Villarreal após 19 temporadas e é reforço na Premier League

No Aston Villa, sétimo classificado na Liga inglesa de 2022/23, o central reencontra o treinador espanhol Unai Emery, com quem conquistou a Liga Europa na época de 2020/21, ao vencer na final o Manchester United

O futebolista internacional espanhol Pau Torres, que estava ligado há 19 épocas ao Villarreal, desde os infantis, é reforço dos ingleses do Aston Villa, informou esta quarta-feira o clube inglês.

"O Aston Villa tem a satisfação de comunicar a assinatura com o internacional espanhol Pau Torres, do Villarreal. O defesa de 26 anos, que conta com 23 internacionalizações por Espanha, chega ao Villa Park (...)", refere o clube.

De acordo com a imprensa, o Villarreal receberá pela saída do jogador uma verba a rondar os 33 milhões de euros, valor a que acrescem mais cinco milhões em variáveis e uma percentagem de uma futura venda para os espanhóis.

No Aston Villa, sétimo classificado na Liga inglesa de 2022/23, o central reencontra o treinador espanhol Unai Emery, com quem conquistou a Liga Europa na época de 2020/21, ao vencer na final o Manchester United.

O defesa jogou quase sempre, desde os seis anos, no "submarino amarelo", com exceção a duas épocas, na primeira emprestado, ainda júnior, ao CD Roda, e na segunda, já nos seniores, cedido ao Málaga.