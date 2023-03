Oficial: Patrick Vieira deixa Crystal Palace

Francês não resistiu aos maus resultados. Clube não vence desde o último dia de 2022

Patrick Vieira já não é treinador do Crystal Palace. O francês foi afastado do cargo, confirmou o clube londrino, na manhã desta sexta-feira.

No Palace desde o início da época passada, Vieira não resistiu aos maus resultados, com o Crystal Palace a não somar qualquer vitória desde o início do ano de 2023.

Apesar da falta de vitórias, o clube está, ainda, no 12º posto da Premier League, o lugar onde terminou na época anterior.