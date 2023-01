Pablo Sarabia apresentado como reforço do Wolverhampton

Canhoto espanhol deixa PSG e assina contrato válido para os próximos dois anos e meio

Pablo Sarabia, antigo jogador do Sporting, foi esta terça-feira confirmado como reforço do Wolverhampton, de Julen Lopetegui.

Em comunicado, os Wolves confirmaram a chegada do internacional espanhol, que assina por dois anos e meio, reencontrando-se com o seu antigo treinador nas seleções jovens de Espanha.

Não sendo oficial o valor da transferência, espera-se que o clube espanhol pague ao PSG cinco milhões.

Ligado ao PSG desde o verão de 2019, Pablo Sarabia realizou um total de 98 partidas. Pelo meio, foi emprestado ao Sporting, na temporada transata.

