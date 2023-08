Oficial: Oxlade-Chamberlain abraça desafio na Turquia

Aos 29 anos, Alex Oxlade-Chamberlain abraçou a sua primeira experiência fora de Inglaterra, tendo sido anunciado como reforço do Besiktas.

Depois de ter terminado contrato com o Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain ficou livre no mercado e decidiu abraçar a sua primeira experiência fora de Inglaterra, tendo sido anunciado esta segunda-feira como reforço dos turcos do Besiktas.

O médio internacional inglês, de 29 anos, assinou por três temporadas com o emblema de Istambul, recebendo um salário de 2,5 milhões de euros por época, para além de um prémio de assinatura de 1,5 milhões. Por cada jogo que realize, dependendo do tempo de jogo que tenha, irá auferir ainda um valor máximo de dez mil euros.

Oxlade-Chamberlain passou seis épocas consecutivas ao serviço do Liverpool, depois de também ter passado pelo Arsenal e Southampton na carreira. Em 2022/23, apontou um golo em 12 partidas pelos reds.