Oficial: Origi sai do Liverpool e é apresentado como reforço do Milan

Avançado belga chega a Itália e ao campeão transalpino, assinando contrato com os rossoneri até 2026

Está confirmado o novo destino de Divock Origi. O avançado belga vai ser companheiro de Rafael Leão no Milan.

Em comunicado, o campeão italiano confirmou a chegada do antigo dianteiro, que assina contrato até 2026.

Em Anfield desde 2015, Origi chega a Itália a custo zero e depois de 174 jogos e 41 golos com a camisola do Liverpool.