Oficial: Olympiacos anuncia terceiro treinador da temporada

Redação com Lusa

Míchel regressa ao comando técnico do emblema grego.

O treinador espanhol Míchel regressou ao comando técnico do Olympiacos, anunciou esta quarta-feira o clube da liga grega, que iniciou a temporada com o português Pedro Martins no banco.

Míchel, de 59 anos, é o terceiro treinador da temporada do campeão grego, sucedendo ao compatriota Carlos Corberán, que tinha substituído Pedro Martins, após a eliminação da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Maccabi Haifa.

O espanhol regressa ao clube do Pireu, no qual já tinha estado entre 2012 e 2015, ganhando três campeonatos e uma Taça da Grécia.

Neste momento, após cinco jornadas, o Olympiacos é sexto classificado da liga grega, a sete pontos do líder Panathinaikos, e é último posicionado do Grupo G da Liga Europa.