Médio brasileiro de 29 anos reencontra o treinador português com o qual se cruzou no Rio Ave

Após um longo processo de negociações, com avanços e recuos, com os cães de Fabinho a chegarem a travar o negócio (são considerados de raça perigosa na Arábia Saudita), o médio brasileiro é finalmente reforço do Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo.

Desta forma, NES poderá formar uma dupla de respeito no miolo, com Fabinho, ex-Liverpool, e Kanté, ex-Chelsea.

النمور مسموح لها العبور ⛓#صيفية_العميد pic.twitter.com/v5Dvgz6SgX - نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 31, 2023

Nuno Espírito Santo reencontra Fabinho, com o qual chegou a trabalhar no Rio Ave, pouco antes de este rumar à equipa B do Real Madrid (não chegou a ser utilizado pela equipa portuguesa).

O Al Ittihad, recorde-se, contratou ainda neste defeso Benzema e o português Jota.