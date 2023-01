Oficial: Nottingham Forest contrata avançado ao Newcastle

Chris Wood chega por empréstimo, mas opção de compra é obrigatória até ao verão de 2024

O Nottingham Forest, clube que regressou esta época à Premier League, anunciou Chris Wood como mais recente reforço. O avançado chega do Newcastle.

Em comunicado, o antigo bicampeão europeu confirmou a chegada do antigo jogador do Burnley, que assina por empréstimo, com o clube a estar obrigado a exercer uma opção de compra até ao verão de 2024.

Há um ano, na reabertura do mercado de 2021/2022, Chris Wood custou 30 milhões de euros aos cofres do Newcastle.