Oficial: Niko Kovac deixa de ser o treinador do Mónaco

O Mónaco oficializou este sábado a rescisão do contrato com o técnico Nico Kovac. Já na quinta-feira a agência de notícias francesa AFP, citando fontes próximas do clube monegasco, dera conta da iminente saída do croata.

A saída de Kovac deve-se aos maus resultados desportivos e a incompatibilidades com alguns futebolistas do plantel.

Kovac, que chegou ao comando do Mónaco no verão de 2020, é "vítima" da falta de resultados do clube do Principado, que segue em sexto lugar no campeonato e foi eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões (no "play-off" contra os ucranianos do Shakhtar Donetsk).

Além disso, o treinador croata, de 50 anos, viu complicarem-se as suas relações com algumas das principais figuras da equipa, na qual atua o internacional português Gelson Martins, como o capitão Wissam Ben Yedder e o médio Youssouf Fofana.

O treinador croata tinha contrato com o clube do Principado até junho de 2023. O Mónaco joga neste domingo os oitavos de final da Taça de França em Rouen contra o Quevilly-Rouen, que joga na 'Ligue 2'.