Oficial: Newcastle anuncia o central Botman

Sven Botman, central de 22 anos dos Países Baixos, é o mais recente reforço do Newcastle, anunciou o clube inglês nas suas redes sociais.

Titular do Lille nas duas últimas épocas, Botman assina por cinco anos com um clube que tem estado particularmente ativo nos mercados, depois de ser adquirido por um consórcio saudita.

Para 2022/2023, o Newcastle, comandado por Eddie Howe, já tinha anunciado o lateral Matt Target e o guarda-redes Nick Pope.

