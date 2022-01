Oficial: Ndombélé regressa ao Lyon, que poderá readquirir jogador a troco de 65 milhões

Médio que estava no Tottenham vem ocupar a vaga de Bruno Guimarães

Tanguy Ndombélé está de volta ao Lyon e ao futebol francês. O médio foi emprestado pelo Tottenham, com o clube gaulês a ficar com opção de compra no final da temporada de 65 milhões.

Este é um regresso do jogador a uma casa que bem conhece. Ndombélé foi uma das grandes figuras do Lyon entre 2017 e 2019, altura em que o Tottenham desembolsou 60 milhões de euros.

O Lyon acaba por encontrar num antigo jogador o substituto de Bruno Guimarães, que seguiu para a Premier League e para o Newcastle.