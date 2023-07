Oficial: Nakajima tem novo clube

Médio que passou pelo Portimonense e pelo FC Porto está de regresso ao Japão e vai vestir as cores do Urawa Reds.

Shoya Nakajima foi anunciado, esta terça-feira, como reforço do Urawa Reds, do Japão. O médio ofensivo, de 28 anos, rescindiu contrato com o Antalyaspor, da Turquia, onde fez 16 jogos na última temporada, e regressa ao país natal.

Em Portugal, o internacional japonês representou o Portimonense e o FC Porto. Pelo meio jogou no Al Duhail, do Catar, e no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.