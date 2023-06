Oficial: Monchi troca o Sevilha pelo Aston Villa

Diretor desportivo ruma à Premier League para trabalhar de perto com Unai Emery

Monchi, diretor desportivo do Sevilha e ex-Roma, desvinculou-se do clube andaluz e assinou pelo Aston Villa.

Nos villains, trabalhará de perto com o treinador espanhol Unai Emery.

Monchi era diretor desportivo no Sevilha e no Aston Villa vai assumir o cargo de presidente de operações de futebol, reportando diretamente aos donos do clube.

ℹ️ Monchi se desvincula del #SevillaFC.



¡Gracias, @leonsfdo!#WeareSevilla - Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 16, 2023