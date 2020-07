Oficial: Mónaco anuncia substituto de Robert Moreno

O Mónaco apresentou o treinador croata Niko Kovac para as próximas três épocas.

O croata Niko Kovac foi anunciado como novo treinador do Mónaco, da Liga francesa, para as próximas três épocas, com mais uma de opção, substituindo o técnico espanhol Robert Moreno.

"Estamos muito satisfeitos por dar as boas-vindas ao Niko Kovac. Esta época vai representar o início de um novo ciclo no AS Mónaco, com um projeto desportivo alinhado com os objetivos do clube. Estou convencido de que a experiência de Kovac e a sua personalidade serão muito importantes para nós", realçou Oleg Petrov, vice-presidente dos monegascos.

Niko Kovac, de 48 anos, tinha sido treinador do Bayern Munique até 3 de novembro de 2019 e já comandou a seleção da Croácia no Mundial2014 do Brasil, sendo que antes treinara as esperanças do seu país.

Depois, orientou o Eintracht Frankfurt, com o qual ganhou a Taça da Alemanha em 2018, antes da aventura no gigante bávaro com o qual foi campeão alemão em 2019.

"O Niko é reconhecido pelo seu trabalho nas seleções como nos clubes, na progressão de jovens talentos, na gestão de jogadores feitos e na capacidade de obter resultados muito bons", acrescentou o dirigente.

O novo diretor desportivo do clube, Paul Mitchell, destacou "a energia, maneira de trabalhar e visão do jogo" que fazem do croata "o treinador que o clube precisa para afirmar as suas ambições e construir bases sólidas para permitir que ele alcance um sucesso duradouro".

Hoje mesmo, o Mónaco tinha também oficializado a saída de Roberto Moreno e adiantou que o treinador espanhol, que tinha contrato até 2022, foi "informado da decisão no sábado".

"Os nossos caminhos separam-se mais cedo do que o esperado, gostaria de agradecer a Roberto Moreno por ter aceitado este desafio. Fez todo o possível para melhorar a equipa, com entusiasmo e muito trabalho. Desejo-lhe o melhor para o futuro", assinalou o vice-presidente do Mónaco, Oleg Petrov.

Roberto Moreno, que entrou em dezembro para o lugar de Leonardo Jardim, deixou a equipa, que era nona classificada no momento da suspensão do campeonato, sem que a tenha conseguido qualificar para as competições de clubes da UEFA.