Oficial: Milan oficializa chegada de alternativa a Maignan

Lesão do guardião francês é mais grave do que se pensava. Falta de confiança em Tatarusanu pode ditar ainda mais uma contratação, para além de Devis Vásquez

O Milan continua a tentar resolver os problemas na baliza. Para já, o jovem colombiano Devis Vásquez, de 24 anos, foi anunciado como reforço de inverno do campeão italiano, esta terça-feira.

Os rossoneri confirmaram a chegada do guardião proveniente do Guaraní, tendo o jogador assinado um contrato válido até junho de 2026.

Mike Maignan, dono e senhor da baliza do Milan, sofreu uma lesão grave no passado mês de setembro e o problema físico ameaça ser ainda mais preocupante do que o previsto. A falta de confiança na alternativa Tatarusanu pode ditar uma nova contratação, de acordo com alguma imprensa italiana.