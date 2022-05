Mikel Arteta prolonga ligação com o Arsenal: "Temos de estar na Champions"

Treinador vai manter-se no comando técnico dos "gunners".

Mikel Arteta prolongou a sua ligação com o Arsenal, anunciou o emblema inglês esta sexta-feira. O treinador assinou um contrato válido até 2025. Jonas Eidevall, treinador da equipa feminina, também renovou, mas até 2024.

"Estou entusiasmado, agradecido e muito, muito feliz", começou por dizer o treinador espanhol aos meios oficiais dos "gunners".

"Queremos levar o clube para o nível seguinte e competir realmente com as equipas de topo. Para isso, temos de estar a jogar a Liga dos Campeões. Temos de ser capazes de fazer evoluir a equipa, melhorar os nossos jogadores, melhorar todos os departamentos, gerar ainda mais ligação com os nossos adeptos, melhorar o ambiente no [Estádio] Emirates, ser capazes de recrutar os melhores, os melhores talentos e as melhores pessoas para este clube, para conduzir este projeto a esse nível", acrescentou.