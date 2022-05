Oficial: Mbappé renova e continua no PSG

Anúncio feito pelo presidente do PSG em pleno relvado e na presença do avançado

Foi em pleno relvado do Parque dos Príncipes, antes do PSG-Metz, da Ligue 1, que Al-Khelaifi anunciou a renovação do contrato de Mbappé. O novo acordo é válido até 2025.

Após as palavras do presidente, proferidas ao lado do jogador, os adeptos do PSG celebraram a renovação como se de um título de campeão se tratasse. Mbappé, numa curta declaração, afirmou que a sua prioridade sempre foi continuar a jogar em Paris.

Recorde-se que o atual contrato termina a 30 de junho.