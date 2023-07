Mason Mount troca Chelsea pelo Manchester United

Médio inglês assinou até 2028 com os red devils, com mais um ano de opção.

O Manchester United anunciou esta quarta-feira a contratação de Mason Mount, que chega proveniente do Chelsea, onde passou a maioria da sua vida, reforçando agora um rival direto na Premier League.

O médio inglês, de 24 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas, com mais uma de opção, em Old Trafford, com a imprensa inglesa a avançar que vai render cerca de 64 milhões de euros ao Chelsea, que podem ascender a 70M€ mediante o cumprimento de objetivos.

"Nunca é fácil deixar o clube onde cresceste, mas o Manchester United vai oferecer-me um novo desafio excitante para a próxima fase da minha carreira. Depois de ter competido contra eles, eu sei o quão forte é o plantel a que me estou a juntar e mal posso esperar por fazer parte da ambição deste grupo em vencer troféus de topo. Toda a gente consegue ver os grandes passos dados com Erik ten Hag. Depois de ter falado com o treinador e discutido planos com ele, eu não podia estar mais ansioso pelas épocas que aí vêm e estou preparado para o trabalho árduo que me espera. Sou muito ambicioso e conheço o sentimento incrível de vencer troféus importantes e do que é preciso para consegui-lo. Vou dar tudo para voltar a experienciar isso no Manchester United", declarou o internacional inglês, aos meios dos red devils.

Formado em Stamford Bridge, Mount foi emprestado ao Vitesse (Países Baixos) e Derby County (segunda divisão inglesa) até se afirmar no Chelsea, em 2019.

Desde aí, tornou-se numa das principais figuras dos blues, de quem se despede com um saldo de 33 golos e 37 assistências em 195 jogos, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.