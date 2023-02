Oficial: Martinelli vê contrato renovado pelo Arsenal

Extremo brasileiro está no Emirates desde 2019. Partes não confirmam data limite do novo vínculo, apenas se sabe que é "de longa duração".

Gabriel Martinelli e o Arsenal acertaram a renovação de contrato. Os gunners oficializaram a prolongação do vínculo do brasileiro esta sexta-feira.

Sem revelar datas, o clube londrino afirmou que chegou a acordo para um novo contrato "de longa duração". A imprensa britânica, no entanto, aponta para 2027 a data de um vínculo que acabava já no verão do próximo ano.

No Emirates desde 2019, Martinelli, de apenas 21 anos, já leva 111 jogos e 25 golos marcados com a camisola do Arsenal.