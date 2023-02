Oficial: Marcelo está de volta ao Brasil e a uma casa que bem conhece

Antigo lateral esquerdo do Real Madrid desvinculou-se do Olympiacos e assinou pelo Fluminense, clube da formação.

Aos 34 anos, Marcelo está de volta à casa onde tudo começou. O lateral esquerdo, que passou 16 temporadas seguidas no Real Madrid, foi anunciado esta sexta-feira como reforço do Fluminense, após se ter desvinculado do Olympiacos.

Depois de uma curta experiência de seis meses na Grécia, o internacional brasileiro, que se encontra a recuperar de lesão, assinou um contrato válido até 2024, com opção para mais uma temporada, com o clube da formação, que havia deixado em 2006.

"É até difícil expressar o significado que este momento representa para mim. São muitos anos a sonhar em voltar às minhas origens, à equipa que me formou e que me ensinou o que sei sobre futebol", afirmou, aos meios do Fluminense.