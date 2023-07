Oficial: Marcel Sabitzer troca Bayern pelo Dortmund

Médio austríaco foi emprestado na segunda metade da época passada ao Manchester United.

O Dortmund anunciou esta segunda-feira a contratação de Marcel Sabitzer, médio austríaco que deixa o campeão alemão Bayern, após ter sido emprestado na segunda metade da época passada ao Manchester United.

O criativo, de 29 anos, assinou por quatro temporadas com o Dortmund, fazendo uma mudança contrária à de Raphael Guerreiro dois anos depois de ter rumado a Munique, proveniente do Leipzig, que representou durante seis épocas.

"Mal posso esperar para me juntar à equipa e vestir a camisola do Dortmund. As conversas que tive com os diretores do Dortmund foram excelentes e mostraram-me o quão ambicioso o clube quer ser nos próximos anos. Eu quero fazer a minha parte para ajudar o Dortmund a atingir os seus objetivos e mostrar que tem todas as razões para voltar a celebrar algo especial com os seus adeptos o mais cedo possível", afirmou o jogador, em declarações aos meios do emblema aurinegro.

Em 2022/23, Sabitzer apontou três golos e uma assistência em 18 jogos pelo United, já depois de ter registado um golo e uma assistência em 24 jogos ao serviço dos bávaros. Na carreira, passou ainda pelo Red Bull Salzburgo, Rapid Viena e Admira Wacker, na Áustria.