Oficial: Mangala, central ex-FC Porto, reforça o lanterna-vermelha da Ligue 1

Mangala, defesa que se destacou ao serviço do FC Porto, tornou-se jogador do Saint-Étienne

Contrato estipulado entre o central de 30 anos e o Saint-Étienne tem uma curta duração.

Sem jogar desde a época passada (2020/21), Eliaquim Mangala, experiente defesa que se destacou ao serviço do FC Porto, tornou-se, esta quinta-feira, jogador dos franceses do Saint-Étienne.

O central com nacionalidade francesa e belga, de 30 anos, rubricou um contrato válido até ao final desta época com o emblema da Ligue 1, atualmente no último lugar da Ligue 1, pelo que a ambição maior é evitar a descida.

"É um orgulho vir para o AS Saint-Étienne. Encaro a situação do clube como um desafio. O meu objetivo é ajuda-lo a sair desta situação. Sei que o faremos. Precisamos de todos os adeptos. Fisicamente, sinto-me bem", disse Mangala.

Mangala, que atravessou vários problemas físicos no Valência (último clube a representar), terá a primeira experiência no futebol francês. Além do clube che e do FC Porto, o defesa representou o Standard Liège, Manchester City e Everton.