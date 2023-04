Oficial: Manchester United segura Garnacho

Jogador argentino prolonga ligação com os red devils até 2028

Alejandro Garnacho, jogador argentino de 18 anos do Manchester United, prolongou a ligação com os "red devils" até 2028, anunciou esta sexta-feira o clube inglês.

O jovem extremo, que chegou em 2020 às camadas jovens do United, proveniente do Atlético de Madrid, e que soma esta temporada quatro golos e quatro assistências na equipa principal, tinha ligação apenas até 2024, assinando assim um contrato de longa duração.

"Quando cheguei a este clube incrível, sonhava em estrear-me, jogar em Old Trafford, marcar o meu primeiro golo e ganhar troféus com este emblema ao peito. Sinto-me muito orgulhoso e emocionado por já ter vivido esses momentos, juntamente com a minha família, que me apoiou em cada passo do caminho", afirmou Garnacho aos meios de comunicação oficiais do clube.

