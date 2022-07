Apresentado o primeiro reforço para Erik ten Hag no Manchester United

Tyrell Malacia confirmado como reforço dos red devils. Junta-se a Luke Shaw e a Alex Telles como opções para a lateral esquerda

Dos Países Baixos para Old Trafford não veio apenas Ten Hag. Tyrell Malacia, jovem lateral esquerdo, foi confirmado, esta terça-feira, como reforço do Manchester United, chegando proveniente do Feyenoord.

Em comunicado, os ingleses confirmaram a chegada do internacional A pelos Países Baixos, que assina até 2026, com mais uma temporada de opção.

"É uma sensação incrível ter-me juntado ao Manchester United. Este é um novo capítulo para mim, um novo campeonato, com novos companheiros de equipa e um tremendo treinador", afirmou, em declarações ao site dos red devils.

Com a contratação do jogador de 22 anos, o Manchester United passa a ter três jogadores para a posição de lateral esquerdo, com Malacia a fazer companhia a Luke Shaw e a Alex Telles.