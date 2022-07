Oficial: Manchester United confirma princípio de acordo por Lisandro Martínez

Transferência presa por detalhes e pelo cumprimento dos habituais exames médicos

Ao que tudo indica, Lisandro Martínez vai ser mesmo reforço do Manchester United. Os red devils confirmaram um princípio de acordo pelo defeso argentino.

Ficarão a faltar, assim, apenas alguns detalhes para que o ainda jogador do Ajax seja definitivamente apresentado em Old Trafford.

Lisandro Martínez juntar-se-á a Tyrell Malacia e a Christian Eriksen como reforços confirmados da versão 2022/2023 do Manchester United.