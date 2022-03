Oficial: Maiorca vai ter um novo treinador

Série de seis derrotas consecutivas no principal campeonato espanhol foi a gota de água.

O percurso de Luis García Plaza no Maiorca chegou ao fim, anunciou, esta terça-feira, o emblema da La Liga, cuja promoção, alcançada em 2020/21, teve o dedo do treinador.

"Luis García Plaza já não é treinador do Maiorca. O clube deseja-lhe boa sorte e agradece-lhe todo o trabalho que realizou até à data", lê-se em comunicado publicado.

O técnico, de 49 anos, deixou o cargo por força de uma série de seis derrotas consecutivas no principal campeonato espanhol, no qual o clube maiorquino figura na 18.ª e penúltima posição, com 26 pontos, a apenas um da zona de descida da prova.

O Maiorca não vence desde 15 de fevereiro, quando derrotou o Athletic Bilbau por 3-2, em Son Moix, e é a segunda equipa com mais golos sofridos (49). Plaza, cujo contrato era válido até 2023, sai do Maiorca com um recorde de pontos do clube na II Liga espanhola: 86.