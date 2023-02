Oficial: Luiz Adriano volta ao ponto de partida após 16 anos

Avançadorescindiu com o Antalyaspor e assinou por um ano e meio com o Internacional de Porto Alegre

Aos 35 anos, Luiz Adriano está de volta ao Inter de Porto Alegre, tendo assinado contrato por um ano e meio, até ao verão de 2024.

Desta forma, o experiente avançado que se destacou na Europa com o Shakhtar Donetsk e o Milan (também representou Spartak Moscovo e Antalyaspor), volta ao ponto de partida, de onde saiu em 2007, já com um Mundial de Clubes no currículo, conquistado no ano anterior, com apenas 18 anos.

Após 16 anos, Luiz Adriano volta a casa para vestir de novo a camisola do colorado. Para tal o veterano atacante rescindiu com o Antalyaspor, com o qual tinha contrato até este ao verão.