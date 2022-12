Avançado uruguaio vai mesmo ser jogador do Grémio.

O Grémio oficializou, na tarde deste sábado, a contratação de Luis Suárez. Sem clube desde a saída do Nacional de Montevidéu, o internacional uruguaio, de 35 anos, assinou por dois anos e será o dono da camisola 9.

No vídeo de apresentação do avançado, o tricolor exaltou a "irmandade das Pampas" entre o Uruguai e o estado brasileiro do Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre.