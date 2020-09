Oficial: Luís Suárez assina pelo Atlético de Madrid

Luís Suárez assina com o Atlético Madrid por duas temporadas

O Atlético Madrid, clube em que atua João Félix, oficializou a contratação de Luís Suárez, que passou os últimos seis anos no FC Barcelona, tendo o avançado assinado um contrato para as próximas duas temporadas.

No seu site oficial, o emblema da capital espanhol deu as boas-vindas ao jogador de 33 anos, que passou com sucesso os exames médicos e formalizou a sua ligação ao clube.

Além de ter passado seis épocas no Barcelona, o internacional uruguaio também representou o Liverpool, o Ajax, o Groningen e o Nacional, clube em que iniciou a sua carreira profissional.

Suárez, que tem 113 jogos e 59 golos pela sua seleção, pode estrear-se já na próxima jornada da liga espanhola, em que o Atlético Madrid recebe o Granada, de Rui Silva e Domingos Duarte. Os colchoneros ainda não fizeram nenhum jogo oficial na nova temporada.

Para já, o avançado chega ao Atlético Madrid a custo zero, embora o clube poderá ter que pagar seis milhões de euros ao FC Barcelona em variáveis, dependendo dos objetivos alcançados pelo jogador.

A saída de Suárez do Barcelona causou algum mau estar no emblema catalão, com o argentino Lionel Messi a criticar publicamente a decisão do clube.