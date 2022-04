Oficial: Lucas Fernandes é reforço para Luís Castro no Botafogo

Lucas Fernandes é reforço do Botafogo

Médio deixa Portimonense e regressa ao país natal, por empréstimo

Lucas Fernandes é reforço para Luís Castro e para o Botafogo. O médio, que representou o Portimonense nas últimas épocas, foi apresentado nas redes sociais do clube brasileiro como reforço para a nova época.

Em comunicado, o Botafogo deu as boas vindas ao médio ofensivo, que chega ao Brasil por empréstimo do Portimonense.

Este é mais um reforço para Luís Castro vindo do futebol português. O antigo técnico do FC Porto e do Vitória de Guimarães já tinha assegurado nos últimos dias a contratação de Gustavo Sauer ao Boavista.

Ao longo de quase quatro épocas completas, em Portimão, Lucas Fernandes realizou um total de 96 jogos, tendo marcado quatro golos com a equipa comandada nos últimos anos por Paulo Sérgio.