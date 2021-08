Oficial: Locatelli é reforço da Juventus

Médio chega por empréstimo do Sassuolo, mas com opção de compra obrigatória

A Juventus anunciou esta quarta-feira a contratação de Manuel Locatelli, médio que ingressa na equipa de Cristiano Ronaldo por empréstimo do Sassuolo, também da Serie A. O acordo anunciado esta tarde inclui uma opção de compra obrigatória no final da temporada 2022/23.

Comunicado da Juventus

Juventus Football Club S.p.A. anuncia que um acordo com o U.S. Sassuolo Calcio para

a aquisição temporária gratuita, até 30 de Junho de 2023, dos direitos do jogador Manuel Locatelli foi finalizado.

O acordo implica a obrigação da Juventus de adquirir definitivamente os direitos de inscrição do jogador, sujeito a a realização de certos objectivos desportivos específicos, até ao final da época 2022/2023. O valor acordado para a contratação definitiva é de 25 milhões de euros, a pagar em três anos.

Além disso, está previsto um máximo de 12,5 milhões de euros de bónus, após a realização de mais objetivos de desempenho desportivo."