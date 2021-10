Avançado é reforço do Eibar até ao final da temporada

Cinco anos depois, Fernando Llorente está de regresso para jogar no seu país de origem. O antigo avançado do Athletic vai atuar com as cores do Eibar, na segunda divisão espanhola.

Em comunicado, o clube anunciou a chegada do jogador, que, na época passada, vestiu as camisolas do Nápoles, primeiro, e da Udinese, antes de ficar livre.