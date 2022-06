Oficial: Liverpool renova com um dos capitães até 2023

Milner, médio inglês do Liverpool

Milner, que estava em final de contrato com o clube de Inglaterra, fica em Anfield até ao final da próxima época

James Milner vai continuar a vestir a camisola do Liverpool. O vice-campeão da Premier League e da Liga dos Campeões anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato do médio inglês por mais uma temporada desportiva (até 2023).

"James Milner assinou um novo contrato com o Liverpool. O vice-capitão, que se juntou ao clube em 2015, permanecerá com os reds por mais uma época", lê-se em nota publicado pelos reds. Milner, recorde-se, estava em final de contrato.

Desde 2015 no mítico clube de Anfield, o experiente médio inglês, de 36 anos, vai, assim, estar oito anos ao serviço do Liverpool e tentar alagar o palmarés do clube, depois de ter ajudado à conquista da Premier League, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Supertaça Europeia, Taça da Liga inglesa e a Taça de Inglaterra.

Milner disputou, nas últimas sete épocas, e em muitos com a braçadeira de capitão no braço, 289 jogos oficiais e marcou 26 golos pelo Liverpool, que o recrutara após ter terminado contrato com o rival Manchester City.