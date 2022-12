Oficial: Liverpool anuncia Gapko como prenda de Natal

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado do PSV reforça o ataque dos reds

O Liverpool anunciou esta quarta-feira a contratação de Gapko, anunciado pelo clube da Premier League como "uma última prenda de Natal".

O avançado que jogava no PSV destacou-se no Mundial ao serviço da seleção dos Países Baixos, afastada do Mundial'2022 pela Argentina nos quartos de final.

Cidy Gapko, de 23 anos, chega ao Liverpool para ser concorrente de jogadores como Salah, Diogo Jota e Darwin. Até este dia jogara apenas no PSV.