Oficial: Lille contrata provável sucessor de Renato Sanches

Internacional francês assinou por uma temporada, com mais outra de opção

O Lille, que se prepara para ver sair Renato Sanches, ao que tudo indica para o PSG, anunciou este domingo a chegada de um internacional francês que deverá ser o sucessor do médio português: Rémy Cabella.

O criativo de 32 anos chega a custo zero, depois uma segunda passagem para esquecer no Montpellier, clube da formação, onde fez apenas cinco jogos na época passada, e assinou um contrato válido por uma temporada, com mais outra de opção, junto dos dogues.

Cabella cumpriu a maior parte da carreira na Ligue 1, tirando duas passagens pela Premier League, onde não teve grande sucesso, e Rússia. Ao todo, envergou as camisolas do Arles, Montpellier, Newcastle, Marselha, Saint-Étienne e Krasnodar, seguindo-se agora uma nova aventura no Lille.