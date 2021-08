Oficial: Leipzig paga 16 milhões (para já) e garante Moriba

Ilaix Moriba, médio do Barcelona

Jogador estava em rota de colisão com o Barcelona

Uma última semana de mexidas profundas no meio campo do Leipzig. A equipa alemã, que perdeu Sabitzer para o crónico campeão Bayern, já garantiu reforço, com a contratação de Moriba ao Barcelona.

Em comunicado oficial, os catalães confirmaram a saída do jogador, numa transferência que, para já, chega aos 16 milhões de euros, mas que poderá alcançar os 22, mediante o alcançar de determinadas variáveis.

Ilaix Moriba, de 18 anos, estava em rota de colisão com o Barcelona, depois de recusar propostas de renovação. Fez 18 jogos na época passada.