Oficial: Leicester está em lugar de despromoção e fica sem treinador

Os foxes anunciaram este domingo a saída de Brendan Rodgers, um dia depois da derrota com o Crystal Palace.

Brendan Rodgers já não é treinador do Leicester, anunciou o clube inglês ao início da tarde deste domingo. O treinador, de 50 anos, não resistiu a mais uma derrota (2-1 contra o Crystal Palace) e deixa a equipa no 18.º e antepenúltimo lugar da Premier League, com 25 pontos e em lugar de despromoção.

O norte-irlandês será substituído, de forma interina, por Adam Sadler e Mike Stowell, informaram os foxes.

Brendan Rodgers cumpria a quinta época consecutiva no Leicester. Venceu a Taça de Inglaterra em 2021. Despede-se com 11 vitórias em 35 jogos.