Oficial: Leeds volta a contratar no Salzburgo

Terceiro jogador a chegar da antiga equipa de Jesse Marsch, depois de Brenden Aaronson e Rasmus Kristensen

O Leeds tem um novo reforço para o centro da defesa. Maximilian Wober, austríaco de 24 anos, assinou com o clube da Premier League até 2027, anunciou a equipa de Marsch nesta terça-feira.

Nos últimos meses, este é o terceiro jogador a chegar do Red Bull Salzburgo, antiga formação do treinador Marsch, depois das contratações do médio de ataque Brenden Aaronson e do lateral direito Rasmus Kristensen.

Apesar do valor não ser oficial, o Leeds deve pagar 11 milhões de euros pelo central.