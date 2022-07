Oficial: Leeds já tem substituto para Raphinha, aparentemente de saída

Luis Sinisterra foi uma das figuras do Feyenoord, que chegou à final da última Conference League

O Leeds continua a ser uma das equipas mais ativas no mercado inglês. O clube que vai jogar, pela terceira época seguida, na Premier League anunciou mais um novo jogador, presumivelmente para o lugar de Raphinha, que está de saída: Luis Sinisterra.

O colombiano assinou um contrato válido para os próximos cinco anos e juntou-se a Brenden Aaronson, Tyler Adams, Darko Gyabi, Rasmus Kristensen and Marc Roca como reforços de verão do Leeds.

Com 23 golos e 11 assistências, Sinisterra foi a principal figura da última época no Feyenoord, que chegou à final da Conference League.

A posição de extremo fica, assim, salvaguardada, uma vez que a saída de Raphinha é praticamente certa. O extremo é pretendido por Barcelona, Chelsea e Arsenal e muito dificilmente ficará em Elland Road.