Oficial: Lazar Markovic, ex-Benfica e Sporting, é um jogador livre

Passou por dois dos três maiores clubes portugueses e, aos 28 anos, está livre, depois de terminar contrato. Lazar Markovic não está mais ligado ao Partizan.

Depois de três épocas ao serviço do clube que o formou e que o lançou a nível sénior, Markovic está livre no mercado, podendo, agora, assinar por uma nova equipa a custo zero.

Com uma passagem pouco feliz pelo Liverpool, Markovic destacou-se, essencialmente, no Benfica, em 2013/2014. Depois, em 2016/2017, voltou a Portugal e para jogar no Sporting, mas aí o protagonismo não foi o mesmo. Fez 19 golos neste regresso ao Partizan.