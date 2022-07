Oficial: Koulibaly é reforço do Chelsea

Central assina por quatro anos e chega a Stamford Bridge para suprir as ausências de Rudiger e de Christensen

Kalidou Koulibaly é, a partir desta última madrugada, jogador do Chelsea. O central foi oficializado pelos blues e assinou um contrato válido para os próximos quatro anos.

Em comunicado, o clube londrino confirmou a chegada do antigo central do Nápoles, que chega para suprir as ausências de Rudiger e de Christensen, transferidos para o Real Madrid e para o Barcelona, respetivamente.

Depois de ter passado oito temporadas e de ter feito mais de 300 jogos pelo Nápoles, Koulibaly torna-se no segundo reforço da versão 2022/2023 do Chelsea, sucedendo a Raheem Sterling.

