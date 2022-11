Oficial: Kolo Touré estreia-se como treinador no Championship

Antigo defesa vai comandar antepenúltimo classificado do segundo escalão do futebol inglês. Assina por três anos e meio com o antigo membro da Premier League

Kolo Touré vai ser treinador principal pela primeira vez. O antigo defesa de Arsenal e Manchester City foi anunciado como novo treinador do Wigan, antepenúltimo classificado do Championship.

Aos 41 anos, Touré assume a liderança de uma equipa técnica, depois de vários anos a trabalhar com a Costa do Marfim e com Brendan Rodgers, no Celtic e, até estes últimos dias, no Leicester.