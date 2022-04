Oficial: Koeman vai suceder a Van Gaal nos Países Baixos após o Mundial do Catar

Antigo técnico do Barcelona regressa ao comando da seleção neerlandesa

Ronal Koeman está de regresso à seleção do seu país, os Países Baixos. O antigo técnico do Barcelona vai suceder a Louis Van Gaal após o Mundial do Catar, anunciou esta quarta-feira a federação neerlandesa.

O antigo defesa assinou um contrato até ao próximo Campeonato do Mundo, em 2026, a realizar no México, no Canadá e ainda nos Estados Unidos.

Koeman, de 59 anos, vai voltar a comandar os Países Baixos depois de, entre 2018 e 2019, ter levado à seleção à final da Liga das Nações, perdida no Dragão para Portugal, e a uma fase derradeira de uma grande competição, o Euro 2020, após as ausências em 2016 e em 2018.