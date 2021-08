Oficial: Kieszek vai atuar na Polónia na próxima temporada

Experiente guarda-redes (ex-Rio Ave) está assim de regresso ao seu país, onde iniciou a carreira a nível sénior

Dono da baliza do Rio Ave nas duas últimas épocas, o guardião polaco Kieszek vai atuar pelo Wisla Cracóvia na próxima temporada, anunciou, esta quinta-feira, o clube da I Liga da Polónia, com quem assinou um contrato válido até junho de 2022.

O experiente guarda-redes, atualmente com 37 anos, está assim de regresso ao futebol do seu país, onde iniciou a carreira a nível sénior. Entre 2002 e 2005, e também em 2006/07, Kieszek defendeu as malhas da baliza do Polónia Warszawa.

O guardião natural da Polónia ingressou agora no Wisla Cracóvia a custo zero, já que o respetivo contrato com o Rio Ave, que representava desde 2019, expirou na final da última temporada, culminada com a descida de divisão.

Em Portugal, Kieszek atuou ainda pelo Estoril Praia, Vitória de Setúbal, FC Porto e Braga, clube minhoto que lhe abriu, em 2007, as portas do futebol português. Entre 2016 e 2017, rumou até Espanha para representar o Córdoba e o Málaga.